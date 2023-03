AHI TECH! – DOPO VENT’ANNI DI CRESCITA ININTERROTTA IL FATTURATO DI AMAZON IN EUROPA CALA: NEL 2022 HA INCASSATO 50,8 MILIARDI DI EURO A FRONTE DEI 51,3 DEL 2021 – SE AMAZON PIANGE FACEBOOK NON RIDE, MARK ZUCKERBERG PREVEDE DI LICENZIARE MIGLIAIA DI DIPENDENTI “SPEGNENDO” IL METAVERSO PER PUNTARE TUTTO SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE…

1. AMAZON FRENA IN EUROPA: FATTURATO IN CALO PER LA PRIMA VOLTA. E META LICENZIA ANCORA

Estratto dell’articolo di Mario Gerevini per il “Corriere della Sera”

jeff bezos

Ricavi 2022 a 50,8 miliardi contro 51,3 miliardi del 2021: per la prima volta Amazon rallenta la corsa in Europa con la sua principale controllata, Amazon Eu, la capofila retail con sede in Lussemburgo che ha appena depositato (ma non reso pubblico) il bilancio dello scorso anno. Da quando nel 2004 (tra l’altro data di nascita di Facebook) Jeff Bezos creò l’hub europeo, è stata una cavalcata ininterrotta, fino all’anno scorso.

Nel frattempo in Usa Mark Zuckerberg si appresterebbe a sacrificare altre migliaia di posti di lavoro di Meta, l’azienda proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp.

Un ulteriore colpo di forbice dopo il taglio di 11 mila dipendenti (il 13% del totale) già annunciato lo scorso novembre. Per ora, tuttavia, nessuna conferma ufficiale.

stabilimento amazon 1

Quanto ai risultati di Amazon Eu, vale la pena ricordare che nel 2019, pre-Covid, il fatturato era di 32 miliardi e nel 2020 di 43 miliardi. Amazon Eu accentra il business retail (acquista i prodotti dai fornitori e li rivende all’utente finale) di Italia, Francia, Spagna, Germania, Gran Bretagna ecc. […] Stando al bilancio di Amazon Eu — consultato dal Corriere — l’anno scorso la perdita è triplicata a 3,4 miliardi. […]

2. NEL METAVERSO I LICENZIAMENTI SONO REALI

Estratto dell’articolo di Filippo Santelli per “la Repubblica”

MARK ZUCKERBERG

Dal Metaverso a un secondo, assai più terreno, taglio del personale. Facebook-Meta continua nel suo “anno dell’efficienza”, la terapia d’urto a base di licenziamenti annunciata dal capo Mark Zuckerberg per assorbire la flessione dei ricavi pubblicitari e i giganteschi investimenti nel suo universo virtuale.

Dopo la prima ondata di novembre - 11 mila persone, il 13% della forza lavoro entro la fine della settimana dovrebbero arrivare altre uscite, “migliaia” secondo Bloomberg . […]

LICENZIAMENTI META- FACEBOOK

Insieme ai lavoratori accompagnati alla porta, la grande vittima del “ritorno sulla terra” è proprio il Metaverso, che Zuckerberg sta spegnendo in silenzio. […]

Al suo ritorno, Zuckerberg vuole trovare un’azienda più leggera, che proverà a lanciare verso una nuova, e si spera, più profittevole corsa: quella all’intelligenza artificiale, nuovo Eldorado dell’industria tecnologica.

meta 6