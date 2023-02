ALTRO CHE RACCOMANDATE E FRANCOBOLLI: POSTE ITALIANE SI LANCIA ANCHE SUL MERCATO ENERGETICO E FA CONCORRENZA A ENI E ENEL (TRE PARTECIPATE DI STATO INSISTONO SULLO STESSO SETTORE) – L’AZIENDA HA PRESENTATO “POSTE ENERGIA”, IL SUO SERVIZIO DI VENDITA DI LUCE E GAS: IL PREZZO È BLOCCATO PER DUE ANNI E SI POTRÀ ANCHE PAGARE A RATE FISSE – DOPO LA NASCITA DEL PROGETTO POLIS È UN NUOVO PASSO DELLA DIVERSIFICAZIONE BY DEL FANTE… - LA PUBBLICITÀ CON MARA VENIER

1. POSTE ORA VENDE LUCE E GAS E IN BOLLETTA PREMIA I RISPARMI

Estratto dell’articolo di Marcello Astorri per “il Giornale”

La parola chiave è diversificare. E Poste Italiane, in questo senso, ha da tempo allungato la sua lista di servizi tra telefonia, servizi finanziari, pagamenti e, da ieri, anche alla fornitura di luce e gas con la neonata Poste Energia. L’iniziativa fa parte del piano 24SI Plus, che si era posto l’obiettivo di allargare ancora di più il raggio d’azione della società guidata dall’ad Matteo Del Fante.

In un contesto di bollette energetiche alte, nonostante il recente calo del costo del gas, Poste entra nel mercato con una proposta competitiva. Il prezzo della materia prima luce e gas dell’offerta, infatti, è bloccato per 24 mesi: nell’offerta, valida fino al 7 marzo, si paga 0,29 euro al kilowattora per la luce e 1,055 a metro cubo standard per il gas.

Le opzioni di pagamento sono due: quella tradizionale, con importo variabile in base a quanto consumato nel mese, e quella a rata fissa che viene calcolata sulla base dei consumi dell’anno precedente. Si pagherà quindi lo stesso importo mensile per 12 mesi, pianificando le spese energetiche sul bilancio familiare senza sorprese. Alla fine dell’anno la rata verrà ricalcolata per l’anno seguente, in aumento o in calo, in base ai consumi effettivi […].

[…] L’energia elettrica venduta proviene al 100% da fonti rinnovabili prodotte in Italia e le emissioni di anidride carbonica del gas immesso al consumo sono compensate totalmente (tramite l’acquisto di crediti di carbonio per la partecipazione a programmi di riduzione delle emissioni). Il servizio […] è già stato testato dalla scorsa estate in un’offerta riservata ai suoi dipendenti. Le adesioni in pochi mesi, specifica il gruppo, hanno raggiunto il traguardo di oltre 50mila contratti sottoscritti (su 121mila addetti totali). L’obiettivo dell’azienda è di arrivare a 1,5 milioni di clienti entro il 2025. Per sottoscrivere l’offerta ci si può rivolgere a tutti gli uffici postali, al sito di Poste italiane e sulla app PostePay e Banco Posta.

2. POSTE ITALIANE SBARCA NEL MERCATO DI LUCE E GAS L'OBIETTIVO: "IN TRE ANNI 1,5 MILIONI DI CLIENTI"

Estratto dell’articolo di Sandra Riccio per “La Stampa”

[…] Forte di 12.800 uffici postali in tutto il Paese, la società potrà proporre la propria novità «Poste energia» a una vasta platea di potenziali clienti. Il momento è propizio, con molte famiglie a caccia di condizioni più economiche per sfuggire ai recenti rincari in bolletta.

[…] C'è anche un altro aspetto innovativo, il cliente potrà scegliere la scadenza della bolletta indicando una data tra il 25 del mese e il 2° giorno del mese successivo. Inoltre non è previsto alcun costo di attivazione, né depositi cauzionali, insieme alla possibilità di disdire in ogni momento il contratto con la rata fissa mensile, senza penali.

Nel mirino di Poste Italiane c'è la spinta alla crescita e più diversificazione: l'azienda punta a convincere 700 mila clienti nel corso di quest'anno, che dovrebbero arrivare a quota 1,1 milioni nel 2024 e a 1,5 milioni nel 2025. «Con il lancio di Poste Energia completiamo il processo di ampliamento della gamma di servizi ai clienti puntando sulla forza della nostra piattaforma innovativa e omnicanale - ha spiegato ieri l'amministratore delegato Matteo Del Fante -. Poste Energia è un servizio vicino alla nostra filosofia perché è trasparente, prevedibile, innovativa e sostenibile e fa leva sul fortissimo rapporto di fiducia che lega i cittadini a Poste Italiane».

Il top manager ha poi aggiunto: «Si tratta di un altro passo in avanti del percorso definito nel piano industriale 24SI Plus, con il potenziamento della strategia di azienda multi-piattaforma con business diversificato tra servizi postali e logistici, finanziari, assicurativi, di pagamento, telefonia e ora anche energia». […]

