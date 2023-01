AMAZON TAGLIERÀ 18 MILA POSTI DI LAVORO, PIÙ DEI 10 MILA INIZIALMENTE PREVISTI - LO HA COMUNICATO AI DIPENDENTI L'AMMINISTRATORE DELEGATO ANDY JASSY: "LAVORIAMO PER SOSTENERE COLORO CHE SONO COLPITI OFFRENDO PACCHETTI CHE INCLUDONO UN PAGAMENTO, BENEFIT SANITARI E SOSTEGNO PER TROVARE UN POSTO DI LAVORO. AMAZON HA NAVIGATO UN'ECONOMIA INCERTA E DIFFICILE IN PASSATO E CONTINUERÀ A FARLO”

USA: AMAZON, I TAGLI AL PERSONALE SARANNO 18.000

(ANSA) - NEW YORK, 04 GEN - Amazon conferma i forti tagli al personale, che riguarderanno in tutto 18.000 posti di lavoro. In una comunicazione ai dipendenti l'amministratore delegato Andy Jassy spiega che la decisione non è stata presa alla leggera.

"Lavoriamo per sostenere coloro che sono colpiti offrendo pacchetti che includono un pagamento, benefit sanitari e sostegno" per trovare un posto di lavoro, si legge nell'email. Jassy quindi osserva come "Amazon ha navigato un'economia incerta e difficile in passato e continuerà a farlo. Questi cambiamenti ci aiuteranno a perseguire opportunità di lungo termine con una struttura dei costi più forte".