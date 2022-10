ANCHE TWITTER HA CAPITO CHE DEVE COPIARE TIKTOK SE VUOLE SOPRAVVIVERE - IL SOCIAL MEDIA HA ANNUNCIATO UNA SERIE DI NOVITÀ PER CERCARE DI CONTENERE L'ASCESA DELLA PIATTAFORMA CINESE - DOPO L'ANNUNCIO DI TIKTOK DI AVER RESO DISPONIBILE IL TASTO "NON MI PIACE", TWITTER STA ACCELERANDO I TEMPI PER IL RILASCIO DEL TASTO 'MODIFICA' DEI TWEET - L'ALTRO CAMBIAMENTO RIGUARDA IL MENÙ DEI VIDEO...

tasto modifica twitter

(ANSA) - Twitter aggiungerà presto nuove funzionalità alla sua piattaforma per rendere più facile scoprire video dallo smartphone. In particolare, la società lancerà un rinnovato menu per raggruppare i migliori video online, da visualizzare in maniera simile a Tik Tok. Il social cinese, che sta guadagnando sempre più spazio tra i giovani, ha reso disponibile nei giorni scorsi il tasto 'non mi piace' per i commenti ai post degli iscritti. Per cercare di contenere l'ascesa del concorrente, Twitter sta inoltre accelerando i tempi per il rilascio del tasto 'modifica' dei tweet.

TASTO NON MI PIACE TIKTOK

Dopo le sperimentazioni delle scorse settimane, a fine settembre l'account Twitter Blue, riferito al servizio a pagamento del social network, ha pubblicato un post modificato, confermando sia lo stato di avanzamento della funzione che il modo con cui il tweet stesso apparirà agli altri, anche dopo l'editing. In particolar modo, un eventuale post modificato presenterà in basso la dicitura "ultima modifica" con la data e l'ora della stessa. Al clic, si potranno leggere le modifiche apportate come se i tweet fossero unici, con tanto di commenti e condivisioni separate.

nuovo menu video twitter

Intanto, nei prossimi giorni gli utenti iOS avranno l'opportunità di accedere al menu di raccolta dei video e di fruire dei contenuti con una modalità in stile Tik Tok, ossia verticale. Una volta terminata la visione di un filmato, basterà scorrere verso l'alto per vedere il successivo o nell'angolo a sinistra per tornare al menu principale. Un nuovo carosello dei video apparirà inoltre all'interno della scheda Esplora, dove debutterà la categoria "Video per te", con i video popolari e di tendenza pensati per ogni iscritto.

ARTICOLI CORRELATI

tasto modifica twitter TASTO NON MI PIACE TIKTOK TASTO NON MI PIACE TIKTOK tasto modifica twitter