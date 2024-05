8 mag 2024 19:36

PER APPLE SO' CAZZI: WARREN BUFFETT HA RIDOTTO LA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ DELLA MELA DEL 13%, PASSANDO DA 905 MILIONI DI AZIONI A 790 – IL PIÙ CELEBRE INVESTITORE AL MONDO, CONOSCIUTO COME "L'ORACOLO DI OMAHA" PER AVER QUASI SEMPRE INDOVINATO LE SCELTE FINANZIARIE, HA MINIMIZZATO LA SCELTA: SECONDO IL MAGNATE 93ENNE LE ATTUALI POLITICHE FISCALI POTREBBERO PORTARE A UN AUMENTO DELLE TASSE AZIENDALI. MA LA REAZIONE DEL MERCATO NON SI È FATTA ATTENDERE, CONSIDERANDO CHE APPLE È LA PARTECIPAZIONE PIÙ RILREVANTE IN MANO AL SUO FONDO, "BERKSHIRE HATHAWAY"