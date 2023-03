ATTENZIONE ALL'EFFETTO DOMINO SUI MERCATI - IL DEFAULT DELL'OBBLIGAZIONE DA 531 MILIONI DI EURO DI BLACKSTONE È IL SIMBOLO DEGLI EFFETTI DELLA POLITICA DI RIALZI DEI TASSI DELLE BANCHE CENTRALI - L'INADEMPIENZA DEL FONDO AMERICANO POTREBBE INNESCARE UNA REAZIONE A CATENA, CHE POTREBBE FAR SALTARE TUTTO IL SETTORE IMMOBILIARE (VI RICORDATE LA CRISI DEI MUTUI SUBPRIME?)

Estratto dell’articolo di Alessia Conzonato per “il Corriere della Sera”

blackstone

Il fondo americano Blackstone ha dichiarato default su un’obbligazione da 531 milioni di euro garantita da un portafoglio di uffici e negozi finlandesi (detenuti dall’azienda Sponda Oy). L’aumento dei tassi di interesse colpisce i valori immobiliari, sia negli Stati Uniti che in Europa, e questo mette sotto pressione specialmente il settore degli edifici ad uso commerciale. Tanto che quella di Blackstone potrebbe essere solo la prima di una serie di insolvenze.

L’inadempienza di Blackstone

FONDO BLACKSTONE

L’azienda finlandese Sponda Oy è stata acquisita dal fondo americano nel 2018 per circa 1,8 miliardi di euro. Il processo di vendita è stato poi messo in difficoltà da due anni di Covid, che hanno reso complicato per gli acquirenti i beni oggetto dell’operazione. Così, secondo fonti interne, la società di private equity avrebbe chiesto una proroga ai detentori delle obbligazioni cartolarizzate per cedere le attività e rimborsare il debito.

BLACKSTONE1

Gli obbligazionisti avrebbero votato contro un ulteriore rinvio. L’obbligazione, sottoscritta da Citigroup e Morgan Stanley, era originariamente garantita da 63 edifici in Finlandia. Ma Blackstone ne ha venduti circa 16 per pagare quasi la metà del prestito obbligazionario. Il saldo in sospeso che rimane ammonta, secondo Fitch Ratings, a 297,1 milioni di euro.

Già alcuni giorni fa Blackstone ha annunciato di voler congelare i rimborsi dal proprio fondo Reit (Real Estate Income Trust), che vale circa 71 miliardi di dollari. In una lettera ha agli investitori che non avrebbero potuto incassare i loro collocamenti, nonostante le continue richieste di risarcimento, dal maxi fondo immobiliare, lanciato solo pochi anni fa. Blackstone ha confermato di aver soddisfatto richieste per circa 1,41 miliardi di dollari a febbraio, poco più del 35% dei 3,94 miliardi di prelievi domandati solo nello scorso mese dagli investitori.

Cosa succede al mercato immobiliare commerciale

BLACKSTONE

L’inadempienza di uno dei colossi mondiali per gli investimenti dice molto dei problemi che il mercato immobiliare sta affrontando. Innanzitutto, dopo oltre dieci anni di tassi d’interesse intorno allo zero, i rialzi degli ultimi mesi da parte della Banca centrale europea (Bce) e dalla Federal Reserve (Fed) hanno impatto su chiunque - Blackstone compreso - e scoraggiano gli acquisti.

In questo modo si crea un divario tra domanda e offerta, il quale a sua volta genera pressione sui proprietari che spesso devono ripagare prestiti per il loro precedente acquisto. A incidere è anche il sempre più diffuso lavoro da remoto, che nei casi più estremi rende superfluo il possesso di un immobile adibito a uffici o comunque il bisogno di si limita a spazi decisamente più ristretti.

ARTICOLI CORRELATI