21 lug 2020 19:49

AZZOPPATE QUEL CANE A SEI ZAMPE - LA PROCURA DI MILANO HA CHIESTO 8 ANNI DI CARCERE PER L’AD DI ENI CLAUDIO DESCALZI E PER IL SUO PREDECESSORE PAOLO SCARONI, TRA GLI IMPUTATI PER CORRUZIONE SUL CASO ENI-SHELL-NIGERIA CON AL CENTRO UNA PRESUNTA TANGENTE DA 1 MILIARDO E 92 MILIONI DI DOLLARI VERSATA DALLE DUE COMPAGNIE PETROLIFERE AI POLITICI DEL PAESE AFRICANO - I MAGISTRATI HANNO CHIESTO UNA CONFISCA RECORD: OLTRE 2,1 MILIARDI