12 gen 2023 11:33

LA BCE GIOISCE PERCHÉ LO SPREAD SI È RIDOTTO, MA A SUA INSAPUTA – IL DIFFERENZIALE TRA I TITOLI DI STATO ITALIANI E QUELLI TEDESCHI È IN CALO A 182 PUNTI BASE, E PER FRANCOFORTE È LA PROVA CHE SI PUÒ PROCEDERE CON IL RIALZO DEI TASSI E LO SMANTELLAMENTO DEL QUANTITATIVE EASING. LAGARDE, COME IL COLLEGA AMERICANO JEROME POWELL, È CONVINTA CHE LA STRETTA MONETARIA DEBBA CONTINUARE “IN MISURA SIGNIFICATIVA”. E METTE GIÀ IN CONTO L’ARRIVO DELLA RECESSIONE