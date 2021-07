22 lug 2021 13:15

BIDEN NON C’HA CAPITO UN TUBO - IL PRESIDENTE AMERICANO ALLA FINE LASCIA CADERE LE OBIEZIONI AL GASDOTTO RUSSO-TEDESCO “NORD STREAM 2” - A GENNAIO IL CONGRESSO AVEVA APPROVATO UNA SERIE DI SANZIONI PER LE SOCIETÀ COINVOLTE NEL PROGETTO, MA “SLEEPY JOE” HA DOVUTO FARE RETROMARCIA PERCHÉ HA CAPITO CHE ANGELA MERKEL NON AVREBBE RINUNCIATO ALL’ACCORDO CON PUTIN…