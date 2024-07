3 lug 2024 18:23

BIG PHARMA, GRANDISSIMI GUADAGNI - DOPO AVER INCASSATO PER IL VACCINO CONTRO IL COVID, LA CASA FARMACEUTICA "MODERNA" RICEVE 176 MILIONI DI DOLLARI DA PARTE DEL GOVERNO AMERICANO PER SVILUPPARE UN VACCINO CONTRO L'INFLUENZA AVIARIA - AL MOMENTO IL VIRUS NON È UN PROBLEMA PER LE PERSONE: COLPISCE SOLO GLI ANIMALI, MA LA CASA BIANCA NON VUOLE CORRERE RISCHI...