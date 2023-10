23 ott 2023 09:30

BIG PHARMA È SEMPRE IN MOVIMENTO – MAXI-OPERAZIONE DELLA MULTINAZIONALE SVIZZERA ROCHE: PER LA BELLEZZA DI 7,1 MILIARDI DI DOLLARI ACQUISIRÀ TELAVALNT HOLDINGS, SOCIETÀ COSTITUITA DA ROIVANT E PFIZER. L'ACCORDO COMPRENDE I DIRITTI DI SVILUPPO, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE NEGLI STATI UNITI E IN GIAPPONE DI UN NUOVO ANTICORPO DIRETTO IN FASE DI SVILUPPO PER LE PERSONE AFFETTE DA MALATTIE INFIAMMATORIE INTESTINALI…