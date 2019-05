UN BISCIONE COI CRAUTI - MEDIASET COMPRA IL 9,6% DELLA TEDESCA PROSIEBENSAT1 E DIVENTA IL PRIMO AZIONISTA INVESTENDO 340 MILIONI. PIER SILVIO: ''UN ATTO DI FIDUCIA NEL FUTURO DELLA TV FREE EUROPEA''. DOPO LA SFORTUNATA AVVENTURA CON PREMIUM E IL MATRIMONIO FALLITO CON BOLLORE', LE ANTENNE DEI BERLUSCONI SI ORIENTANO VERSO LA GERMANIA. IL TITOLO PROSIEBEN DECOLLA IN BORSA, QUELLO MEDIASET GIRA IN CALO INSIEME A PIAZZA AFFARI

MEDIASET: RILEVA IL 9,6% DELLA TEDESCA PROSIEBENSAT1

(ANSA) - Mediaset ha rilevato il 9,6% del capitale dell'operatore televisivo tedesco ProSiebenSat1, corrispondente a diritti di voto fino al 9,9% del capitale votante, che esclude le azioni proprie della società. Lo si legge in una nota in cui viene ricordato che "i rapporti tra i due gruppi sono già proficui e operativi", attraverso la partecipazione in European Media Alliance (Ema). Secondo l'Ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi l'operazione è "un atto di fiducia nel futuro della Tv Free Europea".

Secondo Berlusconi l'ingresso amichevole in ProSiebenSat1 è un "ingresso amichevole" che costituisce una "scelta di lungo periodo per creare valore in una logica sempre più internazionale". Per Mediaset l'investimento "non avrà alcun effetto sulle valutazioni che il consiglio di amministrazione dovrà effettuare in merito alla proposta di distribuzione di dividendi" il prossimo 25 luglio. Una proposta che, in caso venisse avanzata, dovrà essere sottoposta agli azionisti in una nuova assemblea.

MEDIASET:CAUTO RIALZO IN BORSA, A FRANCOFORTE VOLA PROSIEBEN

(ANSA) - L'ingresso di Mediaset nel capitale di ProsiebenSat1 mette le ali al gruppo televisivo tedesco che a Francoforte guadagna il 7,27% a 15,7 euro. La società di Cologno Monzese a Piazza Affari è invece in cauto rialzo (+0,61%) in un listino negativo. Piatta a Madrid Mediaset Espana (-0,06% a 6,43 euro).

CONZE (PROSIEBEN), INVESTIMENTO È VOTO DI FIDUCIA

(ANSA) - "Accogliamo con favore l'investimento di Mediaset e lo consideriamo un voto di fiducia nella nostra strategia e nella squadra". E' il commento dell'amministratore delegato di ProsiebenSat1, Max Conze, all'acquisto da parte della società italiana di una quota del 9,6% nel gruppo televisivo tedesco.

Mediaset: azionista principale Prosieben, in 13 Paesi Europa

(ANSA) - Rilevando il 9,6% di ProSiebenSat1, attraverso un 'collar' (ossia un acquisto protetto da opzioni) di Credit Suisse, Mediaset (al 9,9% dei diritti di voto) diventa una dei primi soci dell'operatore tedesco, che vede il fondo The Capital Group poco sotto il 10% e BlackRock a circa il 7%.

ProSiebenSat1, con sede a Monaco di Baviera e che detiene circa il 3% di azioni proprie, è presente in 13 Stati europei: Austria (con Sat.1, ProSieben, kabel eins, Puls 4, sixx, Sat.1 Gold, ProSieben Maxx, ATV, ATV II), Belgio (VT4, Vijf TV), Bulgaria (The Voice), Danimarca (Kanal 5, Kanal 4, The Voice, SBS NET), Finlandia (The Voice), ovviamente Germania con Sat.1, ProSieben, kabel eins, sixx, Sat.1 Gold, ProSieben Maxx, Ungheria (TV 2), Norvegia (TV Norge, The Voice), Romania (Prima TV, Kiss TV), Svezia (Kanal 5, Kanal 9, The Voice), Svizzera (Sat.1, ProSieben, kabel eins, sixx) e Olanda (SBS 6, Net 5, Veronica). Il gruppo tedesco - che nel primo trimestre ha registrato ricavi in crescita del 4% a 913 milioni - è forte anche nell'e-commerce attraverso la controllata NuCom.

MEDIASET: ANALISTI NON ESCLUDONO NUOVA CRESCITA IN PROSIEBEN

(ANSA) - Analisti al lavoro per 'giudicare' l'operazione di Mediaset su ProSiebenSat1: Mediobanca conferma un giudizio 'neutral' sul titolo e un prezzo obiettivo lasciato a 3,25 euro dopo l'acquisto del 9,6% dell'operatore tedesco, che terrà la sua assemblea ordinaria il prossimo 12 giugno. Gli analisti di Mediobanca non possono "escludere ulteriori investimenti per aumentare la rilevanza" di Mediaset in Prosieben e ritengono "che l'idea di un'integrazione europea più ampia costituisca una mossa sensata per far fronte alla concorrenza degli Over the top", con la "governance che sarà al centro dibattito".

"Vista la sana posizione finanziaria" di Mediaset "l'investimento può essere facilmente sostenuto". Una visione confermata dagli analisti di Equita, che non vedono un impatto sulla prossima decisione per il dividendo. Il Biscione "ha sempre sottolineato di avere una capacità di investimento fino a un miliardo" mentre la 'spesa' per la quota in Prosieben dovrebbe essere di "circa 340 milioni ai prezzi di ieri", osserva Equita.