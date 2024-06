20 giu 2024 18:57

LA BORSA È “ITALIANA” SOLO DI NOME – PIAZZA AFFARI FA CAPO AL GRUPPO EURONEXT, CIOÈ LA BORSA DI PARIGI, CHE L’HA ACQUISITA TRA IL 2020 E IL 2021 E STA “DELOCALIZZANDO” IN FRANCIA RUOLI APICALI E “INDIRIZZO STRATEGICO. È PER QUESTO CHE, PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA, I LAVORATORI DI MILANO SCIOPERERANNO GIOVEDÌ 27 GIUGNO, PER DENUNCIARE IL PROGRESSIVO "DISINVESTIMENTO" E LA PERDITA DI CENTRALITÀ DEL’ITALIA, CHE SI TRADUCE IN CARICHI DI LAVORO “NON PIÙ SOPPORTABILI”