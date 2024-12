3 dic 2024 08:09

UNA BOTTA IN TESLA PER MUSK – PER LA SECONDA VOLTA IN UN ANNO, UN GIUDICE BOCCIA LA IL MAXI-STIPENDIO DA 55,8 MILIARDI DI DOLLARI, CHE IL BOARD DEGLI AZIONISTI DI TESLA AVEVA APPROVATO PER ELON MUSK – A GENNAIO UN GIUDICE LO AVEVA DEFINITO “INGIUSTI”, DECISIONE RIBADITA DA UNA COLLEGA, CHE HA NEGATO LA RICHIESTA DEGLI AVVOCATI DI ANNULLARE LA SENTENZA – MUSK S’INCAZZA: “DECIDONO GLI AZIONISTI, NON I GIUDICI”