20 giu 2024 13:16

BRUM BRUM, ROMBA IL MOTORE E SFRECCIA LA CINESATA – L'ANTITRUST HA MULTATO PER 6 MILIONI DI EURO “DR AUTOMOBILES” E LA SUA CONTROLLATA “DR SERVICE” PER AVERE ATTUATO PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE: HANNO FATTO PASSARE LE VETTURE DEI MARCHI “DR” ED “EVO” COME PRODOTTE IN ITALIA, QUANDO IN REALTÀ SONO REALIZZATE IN CINA, SALVO PICCOLI INTERVENTI DI RIFINITURA – LA COMPAGNIA ANNUNCIA RICORSO