UNA BRUTTA GRANA PER GRANATI - L’EX PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI “ANAS INTERNATIONAL ENTERPRISE”, STEFANO GRANATI, È FINITO SOTTO INCHIESTA INSIEME A BERNANDO MAGRI, EX AMMINISTRATORE DELEGATO - L’ACCUSA È DI CONCORSO IN TRUFFA PER UN PRESUNTO RAGGIRO ORCHESTRATO DAI DUE TOP MANAGER, CHE HA SCAVATO UNA VORAGINE DI SEI MILIONI DI EURO NEL BILANCIO DELLA SOCIETÀ, PER VIA DI UN AFFARE (ANDATO MALE) IN QATAR…

Michela Allegri per "il Messaggero"

STEFANO GRANATI

Un imbroglio internazionale, che ha scavato una voragine a sei zeri nel bilancio della Anas International Enterprise (Aie), la controllata dell'Ente nazionale delle strade fondata nove anni fa con l'obiettivo di trasformare l'Anas in un competitor mondiale, esportando in Qatar, Iran, Russia, Libia, Algeria e Colombia il modello italiano delle grandi infrastrutture.

In Qatar le cose non sono andate come previsto: sono spariti quasi 6 milioni di euro, un ammanco che ha contribuito, secondo la Procura di Roma, al deprezzamento delle partecipazioni della controllata dell'ente statale. Alla base, secondo i magistrati, ci sarebbe un raggiro orchestrato da due ex top manager.

BERNARDO MAGRI

Per questa vicenda sono infatti finiti sotto inchiesta gli ex vertici di Anas International Enterprise: Stefano Granati, all'epoca presidente del consiglio di amministrazione, e Bernardo Magrì, ex amministratore delegato e procuratore speciale. L'accusa è concorso in truffa.

GLI AMMANCHI

Secondo il pm Carlo Villani, che ha recentemente chiuso le indagini a carico dei due manager, gli indagati avrebbero ingannato l'Ente nazionale delle strade, che avrebbe stanziato prestiti infragruppo per 5.850.000 euro in favore dell'azienda fondata in Qatar, sostanzialmente perdendo la somma.

Anas International Enterprise

Ma andiamo con ordine. Secondo l'accusa, Granati, il 3 ottobre del 2016 - come si legge nel capo di imputazione -, nel corso di un consiglio di amministrazione di Anas avrebbe convinto gli altri componenti del Cda che per costituire una società operante in Qatar «era giuridicamente obbligatorio assegnare il 51% delle quote a un soggetto locale».

In realtà, sottolinea il pm negli atti, il capitale sociale, grazie alla registrazione nella zona di libero scambio del Qatar Financial Center, avrebbe potuto essere anche integralmente di proprietà estera. Grazie all'azione del manager, invece, il 51% delle quote della nuova società, cioè la Anas Tec Gulf Engineering Will, era stato attribuito alla Al Razah Gulf Service, il 45% all'Anas International Enterprise, e il 4% a Tecnositaf Gulf, di cui faceva parte il libanese Mikhael Raymond.

Anas sarebbe anche stata convinta che il quorum richiesto per l'assunzione di delibere assembleari da parte della nuova società sarebbe stato fissato al 75% del capitale sociale.

Anas International Enterprise - QATAR

Invece, il 21 maggio del 2017, nello statuto di Anas Tec Gulf Enginerering Will era stato stabilito un quorum dell'85% del capitale sociale «per l'adozione di deliberazioni assembleari di modifica dello statuto», e un quorum del 50% «per l'adozione di ogni altra delibera assembleare». In questo modo, per l'accusa, il controllo era stato dato alla Al Razah Gulf Service.

IL PRESIDENTE

Ma non è tutto. Ad Anas era pure stato assicurato che la nomina del presidente sarebbe spettata all'Aie. Invece, grazie ad un patto parasociale sottoscritto il 9 marzo 2017, la nomina è stata riservata sempre alla Al Razah Gulf Service. Il patto in questione, secondo la ricostruzione degli inquirenti, risulta sottoscritto da Magrì con gli altri soci di Anas Tec Gulf Engineering Will, «all'insaputa di Anas spa».

STEFANO GRANATI

In questo modo, gli indagati avrebbero «indotto in errore» l'Ente delle strade in relazione alla condizioni di costituzione della nuova società in Qatar, che aveva ricevuto da Aie - con il via libera di Anas - prima 1.850.000 euro, e poi un secondo finanziamento da 4 milioni, per il quale Anas aveva concesso una garanzia.

Denaro che, però, secondo l'accusa, non sarebbe mai stato restituito. Per il pm Villani, Anas Tec Gulf Engineering Will, della quale l'Ente non aveva il controllo, avrebbe ottenuto un ingiusto profitto da quasi 6 milioni di euro.

La Procura contesta anche il conseguente danno patrimoniale da 7 milioni e mezzo di euro, pari al deprezzamento - si legge nel capo di imputazione - «della partecipazione in Anas International Enterprise spa, nonché nell'esposizione all'escussione della garanzia» per il prestito da 4 milioni di euro. L'Aie, infatti, si avvia alla liquidazione. Sul caso indaga anche la Corte dei conti.