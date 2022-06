10 giu 2022 12:46

A BRUXELLES INFILANO IL DITO NELLA PIAGA DELL’ITALIA – IL PORTAVOCE DELLA VON DER LEYEN, ERIC MAMER, GELA IL NOSTRO PAESE: “NEL PIANO ‘REPOWER EU C’È GIÀ LA POSSIBILITÀ OFFERTA AI PAESI UE DI SERVIZI DEI PRESTITI CHE SONO ANCORA DISPONIBILI NEL NEXT GENERATION EU PER FINANZIARE LE MISURE NEL CAMPO DELL’ENERGIA” – “L’ITALIA? NON MI RISULTA CHE ABBIAMO RICEVUTO UNA PROPOSTA FORMALE…”