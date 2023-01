11 gen 2023 16:55

BUONE NOTIZIE PER I 'CRIPTO-INCULATI' DA SAM BANKMAN-FRIED E COMPANY: GLI ADVISOR DI FTX HANNO TROVATO PIÙ DI CINQUE MILIARDI DI DOLLARI IN CONTANTI E IN CRIPTO ASSET - I SOLDI POTREBBERO ESSERE USATI PER RIPAGARE I CREDITORI TRAVOLTI DALLA BANCAROTTA DELLA PIATTAFORMA DI TRADING DI CRIPTOVALUTE - SAREBBERO PIÙ DI 9 MILIONI I CONTI DEI CREDITORI, ANCHE SE NON È ANCORA CHIARO…