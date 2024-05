LA CAMPAGNA DI POLONIA DI “SAN DONATO” – IL GRUPPO DELLA FAMIGLIA ROTELLI SI ALLARGA IN EUROPA ORIENTALE: HA RILEVATO LA RETE DI OSPEDALI “SCANMED”, CHE VANTA 39 CENTRI E 300MILA PAZIENTI IN TUTTO IL TERRITORIO POLACCO. L’OPERAZIONE VALE 400 MILIONI DI EURO E SEGUE ALL’ACQUISIZIONE DEL 70% DI “AMERICAN HEART OF POLAND” DELL’ANNO SCORSO – IL VICE PRESIDENTE KAMEL GHRIBI HA PRESENTATO L’OPERAZIONE ALLA PRESENZA DEL PREMIER, DONALD TUSK, E DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE UE, VON DER LEYEN… - VIDEO

SAN DONATO ACCELERA IN POLONIA RILEVA SCANMED PER 400 MILIONI

Estratto dell’articolo di Daniela Polizzi per il “Corriere della Sera”

kamel ghibri donald tusk

Nuovo passo nell’m&a di San Donato che con San Raffaele e Galeazzi è il maggior gruppo della sanità in Italia con un fatturato che a fine anno […] supererà i 2,5 miliardi.

Questa volta la realtà di cui sono vice presidenti Paolo Rotelli, terza generazione degli imprenditori della sanità, e Kamel Ghribi rilancia sulla Polonia dove un anno fa ha rilevato il 70% di American Heart of Poland (Ahop). Ora è la volta del gruppo ospedaliero Scanmed, base a Varsavia, con 39 centri e 300 mila pazienti all’anno su tutto il territorio polacco.

scanmed

Il valore dell’operazione si collocherebbe a quota 400 milioni, dopo l’investimento attorno ai 350 milioni in American Heart of Poland. Le attività di Scanmed includono assistenza primaria, cure specialistiche ambulatoriali e trattamenti ospedalieri. La società messa in vendita dal fondo Abris capital gestisce, con contratti di partnership pubblico-privata, una rete di unità operative di cardiologia e alcuni ospedali specializzati in gastroenterologia, oculistica e ortopedia. Con questa operazione il gruppo italiano arriva a 500 mila pazienti in Polonia. L’acquisizione […] porta il gruppo a 8.260 posti letto e 5,5 milioni pazienti.

kamel ghibri ursula von der leyen.

«Per i prossimi anni il gruppo San Donato e Gksd hanno già pianificato un programma di investimenti di oltre 300 milioni per migliorare la qualità dei servizi medici a disposizione nel sistema sanitario pubblico in Polonia», ha detto Ghribi, che è anche presidente di Ahop, a Varsavia in occasione della presentazione dell’operazione, cui hanno partecipato il primo ministro polacco Donald Tusk che aveva come ospite la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen.

Alfano Ghribi Paolo Rotelli

Sullo sfondo, il gruppo San Donato continua l’esame delle proposte arrivate da fondi come Cvc, Advent e Kkr per accompagnare la crescita di un gruppo che sta accelerando i suoi piani di sviluppo, soprattutto all’estero. Sono in corso le valutazioni da parte della famiglia e degli advisor Rothschild, Morgan Stanley, Bnp Paribas e Unicredit nell’ambito di un’operazione che potrebbe vedere la famiglia aprire il capitale (attorno al 40%) a un fondo nell’ambito di una valutazione per il gruppo che potrebbe collocarsi sopra i 3 miliardi. […]

