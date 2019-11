CECCHERINI SALE AL COLLE! - IL PRESIDENTE DELL’OSSERVATORIO GIOVANI-EDITORI RICEVE I COMPLIMENTI DI MATTARELLA PER I PROGETTI “IL QUOTIDIANO IN CLASSE” E “YOUNG FACTOR” E SPIEGA AL CAPO DELLO STATO LA PARTNERSHIP STRATEGICA CON APPLE PER SVILUPPARE IL PENSIERO CRITICO DEI GIOVANI A LIVELLO INTERNAZIONALE - L’UDIENZA CON DIRETTORI ED EDITORI

Comunicato stampa

In occasione del 20° anniversario dell'Osservatorio Permanente Giovani - Editori il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto rivolgere al Presidente Andrea Ceccherini i suoi complimenti per l’importante lavoro svolto dall’organizzazione in questi anni a favore delle giovani generazioni del Paese, nelle scuole e nelle Università italiane.

Il Presidente della Repubblica ha voluto in particolare riconoscere il valore civile e sociale dei progetti di media literacy "Il Quotidiano in Classe" e di economic and financial literacy "Young Factor".

Nell’ambito della stessa udienza il Capo dello Stato ha espresso la propria soddisfazione per la partnership strategica raggiunta fra Apple e Osservatorio Permanente Giovani - Editori.

Una partnership che cambia la statura e la portata dell’organizzazione elevando a livello internazionale, anche attraverso l’uso delle più avanzate tecnologie, un progetto italiano dedicato a sviluppare il pensiero critico tra i giovani grazie al confronto tra più fonti di informazione di qualità orientate diversamente.

Della delegazione guidata dal Presidente dell’Osservatorio Andrea Ceccherini facevano parte: Andrea Riffeser Monti, Presidente Fieg, Ceo Poligrafici Editoriale; Luciano Fontana, Direttore Corriere della Sera; Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore ; Luigi Gubitosi, Amministratore Delegato TIM; Stefano Lucchini, Direttore Affari Istituzionali e Relazioni Esterne Intesa San Paolo; Francesco Profumo, Presidente Compagnia di San Paolo e Presidente ACRI; Giovanni Fosti, Presidente Fondazione CARIPLO; Letizia Moratti, Presidente UBI Banca; Massimo Lapucci, Segretario Fondazione CRT; Cesare Bisoni, Presidente UNICREDIT; Fabrizio Salini, Amministratore Delegato RAI; Alessandro Bompieri, Direttore Generale RCS Quotidiani; Virman Cusenza, Direttore Il Messaggero.

