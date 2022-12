CHE BELLA ZIZZA! - MA LA CARMEN ZIZZA CHE AFFIANCA ALESSANDRO DAFFINA COME ADVISOR ROTSCHILD DI VIVENDI E' LA STESSA CHE, RIBATTEZZATA "LA ZARINA", DA IMPIEGATA SENZA LAUREA E' RIUSCITA A DIVENTARE DIRETTORE GENERALE DI ASAM, LA HOLDING DELLA PROVINCIA DI MILANO? - E' LA STESSA A CUI FU CHIESTO DI RESTITUIRE 900 MILA EURO PER SPESE RITENUTE "INUTILI, INCONGRUENTI, NON INERENTI" NELLA SERRAVALLE SPA?

AGGIUNGI UN POSTO AL TAVOLO TIM

Giovanni Pons per “la Repubblica”

Tutto si può dire tranne che il tavolo per decidere il futuro della rete Tim non sia affollato. Alla riunione al ministero delle Imprese di ieri si contavano una decina di persone: il capo di gabinetto Federico Eichberg, affiancato dal capo del legislativo Carla Colella e dal direttore generale Francesco Soro, da palazzo Chigi sono arrivati il segretario generale del Cdm Gaetano Caputi e Angelo Borrelli, per Cdp Francesco Mele e l'advisor Credit Suisse, per Vivendi l'advisor di Rothschild Alessandro Daffina, affiancato da Carmen Zizza e il consulente dei francesi Daniele Ruvinetti.

Assenti i due ad Arnaud de Puyfontaine e Dario Scannapieco, e Alessio Butti, il delegato di Giorgia Meloni. Risultato della riunione? Tenere bene a mente il tema occupazione, la deverticalizzazione della rete (se ne parla da 5 anni almeno), il debito (è un problema da 22 anni). Ma c'è una frase sibillina che viene fatta filtrare ad arte: «Trovare soluzioni anche tramite l'aiuto di altri soggetti pubblici». Dunque non basta la Cdp, forse si chiameranno a rapporto Invitalia, le Poste o le Fs. Per una nazionalizzazione degna di questo nome. Se ne riparla di nuovo domani.

AUTO E ALBERGHI CON I SOLDI PUBBLICI LICENZIATA LA «ZARINA» SENZA LAUREA

Elisabetta Soglio per www.corriere.it del 16 gennaio 2015

Storia di un’impiegata, senza laurea, diventata direttore generale di un’azienda pubblica. Storia di centinaia di migliaia di euro spesi, soprattutto da lei, per alberghi, viaggi, macchine a nolo e consulenze. Storia di un regolamento di conti in corso nel delicato e appetito settore delle tangenziali.

La storia, diciamo subito, si è (per ora) conclusa con il licenziamento di Carmen Zizza, soprannominata la «zarina», che dal 2013 era direttore generale di Asam, la holding della Provincia. Con la chiusura delle Province, Asam è passata sotto la gestione della Regione ed è stata acquisita nel settembre scorso dalla società Finlombarda.

La nuova presidente, Elena di Salvia, ha cominciato con il cda a spulciare nei bilanci e nei documenti e ha ordinato una due diligence (analisi dei conti ndr ). Il risultato è stata la lettera spedita a Zizza poco prima di Natale con un lungo e circostanziato elenco di contestazioni.

La prima osservazione riguarda il fatto che l’azienda, di tre dipendenti compreso il dg, nel 2013 ha fatto spese per «l’astronomico importo» di oltre 141 mila euro, cui se ne aggiungono 96 mila del periodo gennaio-settembre 2014. A Zizza vengono ricondotti oltre 50 mila euro di spese per alberghi, ristoranti, bar, viaggi (nel 2013) e 25 mila l’anno successivo. Poi ci sono le autovetture a noleggio (più di 55 mila euro in due anni), le spese di «convegnistica» (oltre 100 mila nel biennio), quelle di telefonia mobile (26 mila euro tra cellulari, chiavette internet e tablet).

Dalle ricostruzioni della nuova governance risulta che nel vecchio consiglio di amministrazione qualcuno avesse alzato la mano per raccomandare maggiore attenzione sulle spese e chiedere ragguagli su alcune voci un po’ troppo generiche. La risposta era stata un’audit, che la stessa Zizza aveva commissionato ma che si sarebbe basata su domande troppo generiche: il risultato dell’inchiesta interna fatta nell’estate del 2014 sono riscontri che anche i consiglieri di amministrazione giudicarono «del tutto insufficienti».

La contestazione a Zizza prosegue con il capitolo degli incarichi professionali (consulenze per 1 milione e 300 mila euro per il 2013 e di 430 mila per i primi nove mesi del 2014) e con quello, forse il più delicato, della «condotta tenuta in relazione alla rinegoziazione del contratto Asam/Dexia, l’istituto che sta rinegoziando il debito della società.

Le risposte di Zizza vengono considerate infondate e non sufficienti per giustificare la maggior parte delle circostanze. Quanto alle spese, la replica dell’interessata sarebbe stata suppergiù che «erano state autorizzate dalla presidenza e dal consiglio di amministrazione». Da direttore generale, Zizza si era principalmente occupata della (tentata) vendita di Serravalle, azienda che gestisce le tangenziali milanesi, insieme al Comune, che è secondo socio di maggioranza.

Una vicenda che aveva portato Zizza in giro per il mondo con un road show che si sarebbe poi rivelato inutile: tre bandi diversi, infatti, erano andati deserti. Colpa, come aveva più volte denunciato l’allora presidente della Provincia Guido Podestà (che aveva incontrato Zizza già assunta in Serravalle e che poi l’aveva portata in Asam favorendone l’ascesa), della «zavorra» Pedemontana: l’arteria in costruzione quasi interamente di proprietà di Serravalle, su cui pesava e pesa un debito di centinaia di milioni. Le banche, che inizialmente avrebbero dovuto partecipare al progetto, si erano tirate indietro e il governo aveva negato la defiscalizzazione garantita invece ad altre opere viarie.

In questo dedalo di società e poteri, gli equilibri sono cambiati. Anche in Serravalle, l’arrivo della Regione ha portato al siluramento dei vertici: il dg Mario Martino (altro manager dell’era Podestà) è stato licenziato l’altra sera dal cda in cui siede l’amministratore delegato Massimo Sarmi. E su Sarmi è aperto un fronte di polemica: i Cinque Stelle sventolano il decreto Madia e sostengono che il pur stimato manager, pensionato d’oro che aveva concluso la sua carriera in Poste Italiane, non avrebbe diritto a ricevere un altro compenso in questa società. Ce n’è per tutti.

"SPESE INUTILI CARMEN ZIZZA DEVE RESTITUIRE 900MILA EURO"

Andrea Montanari per www.repubblica.it del 2 aprile 2015

Metropolitana presenta il conto a Carmen Zizza, ex zarina di Palazzo Isimbardi quando governava Guido Podestà, ed ex direttore generale di Asam, la holding autostradale di proprietà dell'ex Provincia, che controlla interamente la Serravalle. In carico alla Regione, che nel frattempo ha nominato come ad Massimo Sarmi, in attesa che la società passi sotto il controllo della Città Metropolitana. Quasi novecentomila euro di spese ritenute «inutili, incongruenti, non inerenti» ai suoi incarichi e alle richieste di rimborso spese. Gli anni vanno dal 2009 al 2013.

Quando, prima di essere licenziata in tronco, l'allora "zarina", impiegata senza laurea, era diventata direttore generale di un'azienda pubblica. La lettera dell'avvocatura della Città metropolitana reca la data del 16 marzo. Fa riferimento a una nota della Corte dei Conti dal titolo molto eloquente: «Richiesta di risarcimento danni e istanza di costituzione in mora». Sotto accusa «l'utilità» dell'incarico dirigenziale che la Zizza ha ricoperto nella Serravalle spa, e la «congruità» ed «economicità» delle spese messe a carico della società autostradale.

Retribuzioni lorde dal 2009 al 2012 per un totale di 577.304,74 euro. Più 289.674,81 euro di spese. Tra auto, alberghi, consulenze, ristoranti, bar, viaggi. Quali 25mila euro nel 2009. Saliti a ben 109.310,30 nel 2010. A 90.171,64 nel 2011, a 64.631,33 nel 2012 e solo 637,21 l'anno successivo. Il totale: 289.674,81 euro. Cifra che, aggiunta a quella dei compensi da dirigente, arriva a 866.979,55. La somma che ora la Città Metropolitana chiede di riavere per evitare il «danno patrimoniale», visto che da gennaio è subentrata giuridicamente alla Provincia.

Richiesta di costituzione in mora che il procuratore generale della Corte dei Conti Fabrizio Cerioni ha accolto il 12 marzo, chiamando in causa anche gli ex vertici della Serravalle, Marco Di Marco, Federico Giordano e Mario Martino. Con la motivazione che il «danno patrimoniale potrebbe essere imputabile ad eventuali condotte dolose o gravemente colpose» dei due ex ad di Serravalle e dell'ex direttore generale. Oltre naturalmente alla stessa Carmen Zizza. La cifra richiesta non comprende gli interessi previsti per legge e la rivalutazione monetaria.

Dalle ricostruzioni della nuova governance della società era emerso che il vecchio cda aveva esagerato nelle spese. La risposta era stato un audit commissionato dalla stessa Zizza che, però, era stato giudicato troppo generico. Le risposte della ex direttore geben nerale di Asam sono state considerate infatti infondate e in ogni caso non sufficienti per giustificare le spese.

L'interessata si era difesa inoltre sostenendo che le sue spese «erano state autorizzate dalla presidenza e dal consiglio di amministrazione ». Da direttore generale la Zizza si era occupata, tra l'altro della tentata vendita di Serravalle. Una vicenda che si è rivelata poi un buco nell'acqua, nonostante un road show in giro per il mondo, con costi facilmente immaginabili. Tre bandi diversi sono andati deserti. Colpa della "zavorra" Pedemontana, interamente di proprietà di Serravalle, su cui pesava già allora un debito con le banche di centinaia di milioni di euro.