IL FIUTO DEL CANE A SEI ZAMPE – ENI HA SCOPERTO UN MAXI-GIACIMENTO DI GAS AL LARGO DI CIPRO: “CRONOS”, COSÌ È STATO CHIAMATO, È UNO DEI PIÙ GRANDI DEL MONDO E HA RISERVE PER OLTRE 70 MILIARDI DI METRI CUBI – LA CONCESSIONE È CONDIVISA CON I FRANCESI DI TOTALENERGIES, E IN PROSPETTIVA PUÒ AIUTARE L’ITALIA E L’EUROPA AD AFFRANCARSI DAL GAS RUSSO. MA CON CALMA: CI VORRANNO ALMENO UNO-DUE ANNI SOLO PER INIZIARE A ESTRARRE LA MATERIA PRIMA. E POI VA REALIZZATO IL GASDOTTO PER ESPORTARLO…