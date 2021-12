DIAMONDS ARE MPS BEST FRIEND - SECONDO UN ISPETTORE DI BANKITALIA GLI EX VERTICI DI MPS, ALESSANDRO PROFUMO E FABRIZIO VIOLA, SAPEVANO TUTTO DELLA VICENDA DEI DIAMANTI VENDUTI A PREZZO GONFIATO - BANCA D’ITALIA AVREBBE POTUTO AVVIARE UN’ATTIVITÀ SANZIONATORIA, CON UNA MULTA CHE POTEVA ARRIVARE FINO AL 10% DEL FATTURATO, MA NON SE NE FECE NIENTE. COME MAI? - LE RIVELAZIONI DI CARLO BERTINI A “REPORT” - VIDEO