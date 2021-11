ATTENZIONE ALL’INFLAZIONE - I DATI DELL’ISTAT: A OTTOBRE, PER IL QUARTO MESE CONSECUTIVO, ACCELERA L’INFLAZIONE. “UNA CRESCITA DI UN’AMPIEZZA CHE NON SI REGISTRAVA DA SETTEMBRE 2012” - IL DATO ACQUISITO PER IL 2021 È PARI A +1,8% PER L’INDICE GENERALE E A +0,8% PER LA COMPONENTE DI FONDO - I DATI DELLA ZONA EURO (+4,1%) PREOCCUPANO GLI ANALISTI, MA PER ORA LA BCE NON VUOLE AUMENTARE I TASSI. LAGARDE: “LA PRESSIONE SUI PREZZI SI NORMALIZZERÀ UNA VOLTA CHE SI ALLENTERANNO LE STROZZATURE NEI RIFORNIMENTI DI MERCI…”