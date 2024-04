ARTICOLI CORRELATI

Estratto dell’articolo di “Rosario Dimito per “il Messaggero”

Gli ultimi post dei vari profili su Instagram ritraggono Chiara Ferragni […] in giro per l'Italia anche se sembra che in questi giorni sia a Montecarlo. Paolo Barletta, imprenditore, investitore e filantropo, che con Lorenzo Castelli, tramite Alchimia spa, è il principale azionista di Fenice srl, la società più importante dell'imprenditrice digitale alle prese con troppe disavventure (39,9%) professionali e giudiziarie, sarebbe stato visto a Dubai.

Entrambi dovrebbero rientrare a Milano per lunedì 6 maggio, il giorno prima del compleanno della Ferragni, quando i vari consulenti contano di stringere le fila del risanamento della Fenice srl, il cui business si basa soprattutto sull'essere proprietaria del marchio Chiara Ferragni e di tutti gli accordi commerciali superstiti.

I legali dello studio Gop […] stanno esaminando tutti gli aspetti contabili e societari perché rappresentano una delle maggiori emergenze del momento: secondo quanto risulta al Messaggero, dalla stesura della bozza di bilancio 2023, sta emergendo che la perdita di esercizio potrebbe attestarsi attorno a 4 milioni mettendo in discussione la continuità aziendale: essa […] è il presupposto in base al quale […] l'impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro (3-5 anni).

Di qui le ipotesi di una ricapitalizzazione da 5-6 milioni. Se gli attuali azionisti non dovessero essere in grado di sborsarli, potrebbero essere costretti ad aprire il capitale a nuovi soci. I consulenti ritengono che l'influencer di Cremona possa chiedere a qualche amico imprenditore di vecchia data. Come Francesco Trapani, ex ad di Bulgari poi in Clessidra […] oppure a Marco Bizzarri, che dopo l'addio di circa un anno fa a Gucci, ha varato Nessifashion, una società di investimento per nuove avventure professionali.

Nella compagine di Fenice, oltre Alchimia, ci sono Sisterhood, holding della Ferragni, con il 32,5%; Esuriens delle famiglie Morgese e Barindelli (13,7%); Ni srl di Pasquale Morgese 13,7%.

L'afflusso di capitale fresco serve per colmare il buco di cassa […] mentre dal punto di vista del patrimonio la società non ha grossi problemi. Fenice dovrebbe chiudere in rosso a causa dei costi straordinari, le multe e le sanzioni per un totale di circa 1,5 milioni.

Dopo il caso del pandoro Balocco, la sanzione Antitrust si attesta a oltre 1 milione per pubblicità ingannevole, sanzione che l'avvocato Manfredi Vita, grande esperto di concorrenza, ha impugnato al Tar.

In attesa del completamento dell'iter processuale corredato di eventuali appelli, è necessario fare accantonamenti in bilancio. Altre passività sono verso i fornitori per gli affitti degli uffici e dei negozi. E poi c'è un capitolo relativo ai dipendenti. Il sodalizio con Fabio Maria Damato, che è stato il collaboratore più stretto della Ferragni e che sarebbe stato tirato dentro, secondo indiscrezioni, nella separazione con Fedez ma anche in altre grane giudiziarie, si sarebbe allentato e potrebbe comportare il pagamento di una liquidazione.

Al calo della redditività di Fenice srl si affianca la caduta dei ricavi. L'esercizio 2023 dovrebbe registrare un giro d'affari sceso a 7-8 milioni, la metà del fatturato dell'anno precedente (14,2 milioni con un utile di 3,4 milioni) […]

