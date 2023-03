6 mar 2023 08:18

CHISSÀ COME TREMA XI JINPING! – IL CANCELLIERE TEDESCO, OLAF SCHOLZ, PROVA A FARE IL DURO CONTRO LA CINA: “SE INVIASSE ARMI ALLA RUSSIA PER LA GUERRA IN UCRAINA CI SARANNO CONSEGUENZE” – IL CRUCCO SI DICE OTTIMISTA SUL FATTO CHE PECHINO NON INVIERÀ RIFORNIMENTI A PUTIN, E MINACCIA SANZIONI. MA SA BENE CHE L’INDUSTRIA TEDESCA NON PUÒ FARE A MENO DELLA CINA, DELLA SUA MANODOPERA A BASSO COSTO E SOPRATTUTTO DEL SUO MERCATO…