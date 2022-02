COME SI DICE IN SPAGNOLO: ‘’TIÈ! TE LA PIJI 'NDER CULO!’’? - PER GLI AZIONISTI DEL BANCO SANTANDER C’È UN MAGRO BOTIN. IN UN ANNO IL TITOLO È SALITO DEL 31% MENTRE QUELLO DI UNICREDIT DEL 90%. COSA CHE HA DESTATO NON POCHI GIRAMENTI DI PALLE A CHI OPERA IN BORSA. ORCEL INFATTI ERA SUL PUNTO DI DIVENTARE AD DEL COLOSSO SPAGNOLO, MA LA PADRONA DEL SANTANDER ANA BOTIN HA FATTO UNA INVERSIONE A U E HA LASCIATO DISOCCUPATO IL MANAGER ITALIANO, CHE HA DOVUTO RIPIEGARE SU UNICREDIT…

ana botin andrea orcel in tribunale

DAGONOTA

In Spagna si sa che ogni occasione è buona per far festa. Non sarà la ‘semana santa’, ma il Banco Santander ha chiuso il 2021 con un utile di 8,1 miliardi di euro, in crescita del 25% rispetto al periodo pre-covid del 2019. Tanto basta per farsi una sana bevuta di calimocho.

Andrea Orcel Ana Botin

La banca ha annunciato una distribuzione provvisoria dagli utili del 2021 di circa 1,7 miliardi di euro, suddivisa tra un dividendo in contanti di 4,85 centesimi di euro per azione e un riacquisto di azioni per 841 milioni di euro.

E fin qui tutto bene.

Ma siccome gli azionisti bevono volentieri, ma poi gli viene fame, pare che qualche brontolio di stomaco sia risuonato dalle interiora degli aficionados del titolo madrileno. E anche un po’ quel senso di essersi lasciati sfuggire un’occasione, che, si sa, è la cosa che fa più incazzare chi opera in Borsa.

ana botin

Andrea Orcel era sul punto di diventare amministratore delegato del colosso spagnolo, ma un pasticciaccio brutto in salsa madrilena ha fatto saltare i piani. Lady Ana ha fatto una inversione a U e ha lasciato disoccupato il manager italiano, che ha dovuto ripiegare su UniCredit, di cui è stato eletto amministratore delegato nel gennaio 2021 per essere poi nominato a tutti gli effetti dall’assemblea di aprile.

andrea orcel di unicredit

In un anno esatto il titolo di UniCredit è salito del 90%, quello del Santander del 31%, l’indice bancario paneuropeo del 48% circa. Ora non ci vuole un genio della finanza per vedere le differenze.

E non paliamo di dividendi… La scorsa settimana Orcel ha staccato un assegno da 3,75 miliardi per i suoi investitori, tra cedole e buy-back. Insomma una scorpacciata per gli azionisti UniCredit che ha destato qualche rimpianto e non pochi giramenti di palle a quelli del Santander.

ANDREA ORCEL ANA BOTIN JOSE ANTONIO ALVAREZ SANTANDER

ANA PATRICIA BOTIN

ANDREA ORCEL Andrea Orcel