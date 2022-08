12 ago 2022 13:32

LA CONSOB NON HA NIENTE DA DIRE? – JP MORGAN COMPRA IL 5% DI BANCOBPM. TUTTO BENE? MICA TANTO: LA BANCA AMERICANA È IL PRINCIPALE ADVISOR DI CREDIT AGRICOLE, CHE AD APRILE È DIVENTATA PRIMO AZIONISTA DELL’ISTITUTO DI CASTAGNA CON IL 9,18%. I FRANCESI NON HANNO (ANCORA) CHIESTO DI SUPERARE LA SOGLIA DEL 10, MA POTREBBERO FARLO IN QUALSIASI MOMENTO. E TROVARSI UN PACCHETTO DEL 5% SERVITO SU UN PIATTO D’ARGENTO DAI PROPRI CONSULENTI POTREBBE ESSERE COMODO PER UNA SCALATA…