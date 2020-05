CONTANTI SALUTI – TRA LE PROPOSTE DELLA TASK FORCE DI COLAO C'È L'ABOLIZIONE DEL CONTANTE? LUI DI CERTO È FAVOREVOLE, SENTITE COSA DICEVA IL 9 NOVEMBRE 2019: “IN ITALIA SI PARLA SE IL LIMITE DEL CONTANTE DEBBA ESSERE MILLE O TREMILA EURO, PER ME DEV’ESSERE ZERO. NOI DOVREMMO DIRE A PARTIRE DA DOMANI...” – PROBLEMA: DEVE CONVINCERE CONTE & FRIENDS. E SOPRATTUTTO GLI ITALIANI – VIDEO

Da “il Giornale”

Il Giornale l' aveva ipotizzato qualche giorno fa, ieri sono arrivate le prime conferme. Uno dei punti fermi della task force guidata da Vittorio Colao, chiamata a gestire l' uscita dall' emergenza Covid-19, sarà l' abolizione del contante. Un' idea che il manager ex Corriere della Sera e Vodafone aveva già espresso in passato - su Youtube c' è un intervento registrato da Radio Radicale datato 18 aprile 2020 (in realtà è del 9 novembre 2019, ndDago) in cui Colao teorizza il contante zero per la pubblica amministrazione («altro che soglie a mille euro, tremila euro»), poi gli altri «si adegueranno».

Il primo step dell' abolizione sarebbe collegato al rinnovo di alcuni contratti pubblici, scaduti da tempo, e contestuale alla regolarizzazione degli immigrati che lavorano nell' agricoltura. L' idea della task force è quella di obbligare una serie di categorie - a partire proprio dai lavoratori nei campi - ai pagamenti digitali in modo che la tracciabilità possa scongiurare il lavoro nero. E poi c' è chi sostiene che i contanti aiutino la diffusione del virus. Ma si sa, la scusa della salute è sempre buona per privarci ogni giorno di un pezzettino di libertà.

