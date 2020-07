17 lug 2020 09:48

CONTI IN ROSSO PER MICHELE SANTORO - LA SUA “ZEROSTUDIO’S” HA CHIUSO IL 2019 CON OLTRE 325 MILA EURO DI PERDITA RISPETTO AL PICCOLO UTILE DI 24 MILA EURO DELL’ANNO PRECEDENTE E UN FATTURATO DI 60 MILA EURO, LETTERALMENTE CROLLATO DAI RICAVI DI 2 MILIONI DEL 2018 - SENZA I SOLDI RAI, SO' DOLORI: “NEL CORSO DELL’ANNO NON SI SONO PRESENTATE OPPORTUNITÀ EDITORIALI E TELEVISIVE CHE POTESSERO PERMETTERE LA REALIZZAZIONE DI PRODUZIONI VALIDE”