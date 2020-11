14 nov 2020 10:06

COSA BOLLORE’ IN PENTOLA SULLA NORMA SALVA-MEDIASET? ARRIVA L’ALTOLÀ DI BRUXELLES, DOPO CHE “VIVENDI” ERA ANDATO IN PRESSING SULLA COMMISSIONE UE PER SOSTENERE CHE LA NORMA VIOLAVA LE NORME EUROPEE – COME DAGO-RIVELATO A COLOGNO MONZESE NON AVEVANO ACCOLTO BENE L’EMENDAMENTO CHE ''SALVA'' MEDIASET DALLE MIRE DEL GRUPPO DI BOLLORE'. QUESTA BOMBA POLITICA, INFATTI, HA BLOCCATO DI NUOVO LA TRATTATIVA PER UN ACCORDO INCRINANDO I RAPPORTI RICUCITI DA PIER SILVIO E DE PUYFONTAINE. TUTTA COLPA DI GHEDINI, CONVINTO DI…