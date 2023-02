27 feb 2023 18:06

COSA SUCCEDE IN CASA LUXOTTICA? - INTERVISTATO DAL ‘’CORRIERE’’ (“SI È SCRITTO DI CONFRONTI TRA GLI EREDI’’), L’AD FRANCESCO MILLERI CONFERMA E AUSPICA CHE ALL’INTERNO DELLA FAMIGLIA “PREVALGA SEMPRE LA RAZIONALITÀ E IL SENSO DI RESPONSABILITÀ’’ – A OTTO MESI DALLA SCOMPARSA DI LEONARDO DEL VECCHIO, NELLA MILANO DEGLI AFFARI SI RINCORRONO LE VOCI SULLA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA. PARE CHE I 340 MILIONI IN TITOLI ESSILUX LASCIATI A MILLERI NON INCONTRINO IL FAVORE DI ALCUNI EREDI….