(ANSA) - Coinbase patteggia con le autorità di New York. La piattaforma di scambi di criptovalute pagherà una multa da 50 milioni di dollari per violazione delle norme antiriciclaggio dopo aver consentito ai suoi clienti l'apertura di conti senza sufficienti controlli. Coinbase si impegna anche a investire 50 milioni per rafforzare il suo programma di compliance, che ha come obiettivo quello di prevenire ai trafficanti di droga e a chi vende pedopornografia di aprire conti sulla piattaforma. Il pagamento complessivo da 100 milioni è l'ultimo colpo all'industria della criptovalute dopo la bancarotta di Ftx.

