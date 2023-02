LE CRIPTOVALUTE SONO COME LE CILIEGIE: UNA TIRA L’ALTRA (VERSO IL BARATRO) – SALTA GALOSI CAPITAL, UN ALTRO FONDO DI INVESTIMENTO AMERICANO - GESTIVA UN PATRIMONIO DI 200 MILIONI DI DOLLARI, MA SI È TROVATO IMPANTANATO NEL CROLLO DI FTX – I CLIENTI RICEVERANNO IL 90% DEL DENARO CHE NON SI TROVA INTRAPPOLATO SULLA PIATTAFORMA DI BANKMAN FRIED, MENTRE IL RESTANTE 10%…

Estratto dell’articolo di Chiara Bruschi per “il Messaggero”

GALOSI CAPITAL

«Data la gravità della situazione di Ftx, non riteniamo possibile continuare a gestire il fondo da un punto di vista finanziario e culturale». Con queste parole il co-fondatore di Galois Capital Kevin Zhou ha comunicato agli investitori di aver interrotto tutte le operazioni di trading.

«Ancora una volta dico che sono terribilmente dispiaciuto per l'attuale situazione in cui ci troviamo», ha aggiunto secondo quanto rivelato dal Financial Times. E dopo la pubblicazione dell'articolo, ieri è arrivata la conferma dall'account ufficiale di Twitter di Galois Capital: «Grazie per le manifestazioni di sostegno ricevute dopo l'uscita dell'articolo del FT. Grazie a tutti per le belle parole. Sì, è vero che il nostro fondo principale sta chiudendo», si legge nel messaggio.

IL PATRIMONIO

sam bankman-fried rilasciato dal carcere su cauzione

Finisce così la storia del fondo di investimento americano che fino a un anno fa gestiva un patrimonio di 200 milioni dollari ma che si era trovato impantanato nel crollo di Ftx, la piattaforma per lo scambio di criptovalute finita in bancarotta lo scorso novembre, con il fondatore Sam Bankman-Fried arrestato alle Bahamas con l'accusa di frode.

Il quotidiano britannico, infatti, aveva già rivelato a novembre che Galois aveva perso metà dei suoi asset con il crack di Ftx. […] la chiusura del fondo vedrebbe i clienti ricevere il 90% del denaro che non si trova intrappolato su Ftx. Il restante 10% verrebbe temporaneamente trattenuto fino alla conclusione delle discussioni con gli amministratori e il revisore dei conti.

[…] Galois Capital è solo l'ultima vittima del sistema cryptocurrency […]. L'effetto domino è cominciato meno di un anno fa, lo scorso giugno, quando in seguito alla scomparsa delle criptovalute Terra Luna e TerraUsd avvenuta a maggio, il fondo Three Arrows Capital - un hedge fund con sede a Singapore - aveva presentato istanza di fallimento per non essere riuscito a restituire un prestito da 660 milioni di dollari a Voyager Digital, che a sua volta aveva dovuto chiudere i battenti pochi giorni dopo, il primo di luglio.

ftx blockfi

Per quanto riguarda Ftx, il fondatore Sam Bankman-Fried è stato rilasciato su cauzione - dopo essere stato arrestato alle Bahamas lo scorso dicembre su richiesta di estradizione degli Usa - ed è in attesa di processo per bancarotta fraudolenta e truffa aggravata dopo il crack delle sue due società Ftx e Alameda, avvenuto nel novembre 2022. […]

sam bankman fried ftx