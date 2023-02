FISCO INFERNO PER PUTIN – L'UE INSERISCE LA RUSSIA NELLA LISTA DEI PARADISI FISCALI. PER BRUXELLES MOSCA NON HA RISOLTO GLI “ASPETTI DANNOSI” DEL SUO REGIME SPECIALE PER LE HOLDING INTERNAZIONALI. E HA INTERROTTO OGNI DIALOGO SULLA TASSAZIONE IN SEGUITO DELL'AGGRESSIONE CONTRO L'UCRAINA – AL QATAR È STATA INVECE CONCESSA UNA PROROGA A FINE MARZO PER METTERSI IN REGOLA…