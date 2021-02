CUOCO E FIAMME - LO CHEF FILIPPO LA MANTIA SBROCCA CONTRO LE RESTRIZIONI E DICE A "OGGI": "HO SPESO 90 MILA EURO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, PULIZIE TRE VOLTE AL GIORNO, MASCHERINE, TAMPONI, PRODOTTI DI SANIFICAZIONE E CI HANNO CHIUSO LO STESSO" - LA PROPOSTA PER RIAPRIRE IN SICUREZZA: "ISPETTORI IN BORGHESE CHE VISITINO I RISTORANTI E MULTE SALATISSIME A CHI NON RISPETTA LE PRECAUZIONI"

Da "Oggi"

Sul settimanale OGGI, in edicola da domani, lo chef Filippo La Mantia racconta di essere stato costretto alla chiusura nonostante gli sforzi per la massima sicurezza: «Io, e come me centinaia di colleghi, ho speso un piccolo patrimonio (90 mila euro!) per mettermi in regola: avevo rifatto gli impianti di condizionamento, chiesto all’impresa di pulizie di venire tre volte al giorno, comprato migliaia di mascherine, tamponi e prodotti di sanificazione».

E propone: «Istituite delle commissioni di ispettori che, a sorpresa, in borghese e a ciclo continuo, “visitino” i ristoranti per accertarsi che seguano le regole. Date multe salatissime a chi non le rispetta, ma lasciate sopravvivere chi riga dritto».

