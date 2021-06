30 giu 2021 12:44

LA CURA DEL FERRARIS - IN UN MESE IL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO HA RIDISEGNATO IL GRUPPO PIAZZANDO UOMINI DI FIDUCIA NEI RUOLI CHIAVE - HA COMMISSARIATO LUIGI CORRADI, ATTUALE AD E DG DI TRENITALIA: ARRIVA CARLO PALASCIANO VILLAMAGNA (EX DG DI ENEL RUSSIA), ENTRA COME CHIEF TRANSFORMATION OFFICER – VIA ANCHE IL DIRETTORE DELLE RELAZIONI ESTERNE ANGELO BONERBA. AL SUO POSTO LUCA TORCHIA: CONFERMATO INVECE FRANCESCO PARLATO…