25 giu 2024 20:00

DAGOREPORT - CREPE CAPITALI - CONSOB E ASSONIME SUONANO LA CARICA CONTRO LA NORMA TANTO CARA AL DUPLEX CALTAGIRONE -FAZZOLARI PER I CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DI GENERALI E MEDIOBANCA – LA RELAZIONE ANNUALE DI CONSOB ACCUSA LA NORMA DI CREARE “COMPLESSITÀ E INCERTEZZE NEL PROCESSO DI NOMINA” DEL CDA – PERSINO I NOTAI HANNO EMESSO UNA CIRCOLARE PER SPIEGARE CHE LA NORMA CALTA-FAZZO NON FUNZIONA…