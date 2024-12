3 dic 2024 15:36

DAGOREPORT – COME MAI STELLANTIS NON HA GIÀ IL NOME DEL SUCCESSORE DI CARLOS TAVARES? L’USCITA DELL’AD ERA PROGRAMMATA DA TEMPO, MA ELKANN ASPETTERÀ COMUNQUE IL PRIMO TRIMESTRE DEL 2025 PER ANNUNCIARE IL FUTURO CEO. GLI SERVE TEMPO PER VAGLIARE I CURRICULUM OPPURE HA GIÀ IL PROFILO IN MENTE E ASPETTA SOLO CHE GLI SCADA L’ATTUALE CONTRATTO? L’IDENTIKIT PORTEREBBE A UN IMPORTANTE MANAGER AMERICANO (I FRANCESI GIÀ TREMANO)