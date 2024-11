25 nov 2024 14:54

DAZIO, CHE STRAZIO – LA COMMISSIONE EUROPEA RICORRE ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO (WTO) CONTRO I DAZI IMPOSTI DALLA CINA SULLE IMPORTAZIONI DI BRANDY DALL'EUROPA – BRUXELLES CREDE CHE LE TARIFFE DI PECHINO "NON SIANO IN LINEA CON LE NORME DEL WTO": "LA CINA NON HA DIMOSTRATO CHE VI SIANO MINACCE DI DANNO PER LA SUA INDUSTRIA DEL BRANDY" – IL DRAGONE HA DIECI GIORNI PER RISPONDERE AL RICORSO...