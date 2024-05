IL DESTINO DELLA DANIMARCA È APPESO AL FARMACO ANTI-CICCIA – IL BUSINESS DELL’OZEMPIC, NATO CONTRO IL DIABETE MA ORMAI UTLIZZATO PER PERDERE PESO, RAGGIUNGERÀ I 100 MILIARDI DI DOLLARI ENTRO IL 2030 - L'AZIENDA PRODUTTRICE, LA DANESE NOVO NORDISK, HA UNA CAPITALIZZAZIONE DI 570 MILIARDI, SUPERORE A QUELLA DELL'INTERA ECONOMIA DI COPENAGHEN – CON IL SUO POTERE, IL COLOSSO FARMACEUTICO INFLUENZA LE SCELTE DEL GOVERNO (DALLA POLITICA MONETARIA A QUELLA MIGRATORIA). E UN SUO PASSO FALSO PUÒ FAR CROLLARE IL PIL DANESE…

(Bloomberg) – Non c’è scampo a Ozempic e Wegovy. I farmaci per il diabete e l’obesità sono un fenomeno globale. Hanno conquistato i ricchi e famosi, generato miliardi di vendite e aperto un nuovo mercato per i farmaci dimagranti, che secondo Goldman Sachs raggiungerà i 100 miliardi di dollari all’anno entro il 2030.

Lo sviluppo del semaglutide, l’ingrediente chiave dei medicinali, ha anche trasformato il suo produttore, Novo Nordisk, nell’azienda europea di maggior valore, con profonde implicazioni per il suo paese d’origine, la Danimarca.

La capitalizzazione di mercato di Novo, pari a oltre 570 miliardi di dollari, è superiore a quella dell’economia danese. La sua fondazione filantropica è oggi la più grande del mondo, con un patrimonio doppio rispetto a quello della Fondazione Gates.

L’anno scorso l’imposta sul reddito dell’azienda farmaceutica in Danimarca è stata di 2,3 miliardi di dollari, e i suoi massicci investimenti e l’aumento della produzione hanno aiutato l’economia nazionale a espandersi di quasi il 2%, più di quattro volte la media dell’UE.

Senza il contributo di Novo, l’economia danese sarebbe rimasta stagnante. Poco in Danimarca può sfuggire all’attrazione gravitazionale di Novo. La sua agenda influenza le priorità educative e di ricerca, e i politici considerano la prospettiva dell’azienda prima di prendere decisioni sulla politica di immigrazione o sullo sviluppo di nuove infrastrutture.

L’azienda farmaceutica ha creato migliaia di posti di lavoro in un paese di sei milioni di persone – e altri ne arriveranno man mano che Novo si espanderà in più sedi – ma anche i cittadini senza legami con l’azienda beneficiano dei suoi guadagni. I fondi pensione danesi sono in piena crescita grazie ai rendimenti record delle azioni Novo, e i mutui sono più economici poiché il boom delle esportazioni di farmaci per il diabete ha costretto la banca centrale danese a mantenere bassi i tassi di interesse.

L’enorme portata di Novo in Danimarca comporta anche dei rischi, sia per l’azienda che per il suo mercato interno. Un passo falso strategico da parte dell’azienda avrebbe un impatto a catena sulle casse pubbliche, sulla ricerca scientifica e persino sull’occupazione per la prossima generazione di laureati danesi.

Anche se Novo non può prevedere come le sue decisioni potrebbero influenzare la Danimarca, ha detto in un’intervista l’amministratore delegato Lars Fruergaard Jorgensen, è anche realistico riguardo al potenziale impatto del produttore di farmaci nel suo paese d’origine e altrove. “Quando hai dei superpoteri”, ha detto, citando Pippi Calzelunghe, “hai una super responsabilità”.

