2 lug 2024 16:42

DONALD D’ARABIA – LA TRUMP ORGANIZATION SBARCA IN ARABIA SAUDITA: COSTRUIRÀ UN GRATTACIELO DI LUSSO A JEDDAH, IN COLLABORAZIONE CON "DAR GLOBAL", GRUPPO IMMOBILIARE DI DUBAI – SOLO POCHI GIORNI FA, LA SOCIETÀ DELL'EX PRESIDENTE HA ANNUNCIATO IL PROGETTO DI UN HOTEL IN OMAN – LE INIZIATIVE IN MEDIO ORIENTE POTREBBERO CREARE POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE NEL CASO IN CUI TRUMP FOSSE RIELETTO ALLA CASA BIANCA…