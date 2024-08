3 ago 2024 14:00

DOVE C’È BARILLA, C’È CASA. MA NON È IN ITALIA – ANCHE LA MULTINAZIONALE DELLA PASTA SI STAREBBE TRASFERENDO ALL’ESTERO: NON È CHIARO SE PER MOTIVI FISCALI LEGATI ALLA VENDITA DELL’INTERA AZIENDA O SOLTANTO DEL MARCHIO MULINO BIANCO, CHE FA GOLA A TANTE AZIENDE – LE VOCI SI SUSSEGUONO DA TEMPO, E SI SOMMANO AI FERMENTI INTERNI: LUNGHE ASSENZE PER MALATTIA, PASSAGGI AD ALTRI MARCHI ECCETERA - LE QUOTE DI MERCATO PRECIPITANO, I COSTI SONO FUORI CONTROLLO ED È STATO RICHIAMATO DALLA PENSIONE CLAUDIO COLZANI COME PRESIDENTE...