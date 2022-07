AHI TECH! - CONTINUA IL PERIODO NERO PER I GIGANTI DELLA TECNOLOGIA, DOPO LO STOP DI NUOVE ASSUNZIONI ANNUNCIATO DA GOOGLE, FACEBOOK, TESLA E APPLE - QUESTA VOLTA TOCCA A TIKTOK: L'APP CINESE HA LICENZIATO IN MASSA ALCUNI DIPENDENTI IN EUROPA E IN TUTTO IL MONDO E HA ANNUNCIATO "UN AMPIO SFORZO DI RIORGANIZZAZIONE…"