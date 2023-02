28 feb 2023 11:26

EFFETTI COLLATERALI DELLA GLOBALIZZAZIONE: DAL 2012 AL 2022 IN ITALIA HANNO CHIUSO 99 MILA NEGOZI - SEMPRE MENO PERSONE SCELGONO DI FARE SHOPPING PER LE STRADE DEI CENTRI STORICI DELLE CITTÀ, SI PREFERISCE COMPRARE ONLINE RISPARMIANDO TEMPO (E DENARO) O ACCALCARSI NEGLI ENORMI CENTRI COMMERCIALI SPUNTANTI COME FUNGHI NELLE PERIFERIE – IL POSTO DEI NEGOZI VIENE OCCUPATO DA ALBERGHI BAR E RISTORANTI…