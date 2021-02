LAVORARE, FATTURARE, INFETTARSI - LO STATO DI NEW YORK HA CITATO IN GIUDIZIO AMAZON SOSTENENDO CHE L'AZIENDA NON HA PROTETTO ADEGUATAMENTE I LAVORATORI DAL COVID-19: "I PROFITTI ESTREMI E IL TASSO DI CRESCITA ESPONENZIALE SONO ANDATI A SCAPITO DELLA VITA, DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI DIPENDENTI" - IL COLOSSO DEL COMMERCIO ELETTRONICO SI DIFENDE PARLANDO DI STANDARD DI SICUREZZA ELEVATI MA I POSITIVI SONO TANTI...