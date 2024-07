ESSILORLUXOTTICA SI RIFA IL GUARDAROBA – IL COLOSSO DELL'OCCHIALERIA, GUIDATO DA FRANCESCO MILLERI, COMPRA IL MARCHIO DI ABBIGLIAMENTO SUPREME PER 1,5 MILIARDI DI DOLLARI DALL'AMERICANA DA VF CORPORATION. L’OPERAZIONE SI CHIUDERA’ ENTRO FINE ANNO – ESSILUX HA ACQUISITO L’80% DI HEIDELBERG ENGINEERING, AZIENDA TEDESCA SPECIALIZZATA IN TECNOLOGIE CHIRURGICHE DIGITALI PER L'OFTALMOLOGIA CLINICA…

Estratto dell’articolo di www.ilsole24ore.com

ESSILOR LUXOTTICA

Doppia mossa di EssilorLuxottica: nel giro di pochi minuti il colosso italo-francese dell’occhialeria ha annunciato due operazioni di acquisizione: uno negli Stati Uniti, l’altro in Germania

La prima operazione riguarda l’acquisizione da VF Corporation, gruppo statunitense dell’abbigliamento, calzature e accessori lifestyle quotato a Wall street, del marchio Supreme per 1,5 miliardi di dollari per cassa.

supreme

In un comunicato si specifica che l’operazione dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno ed è soggetta alle consuete condizioni di mercato e all’approvazione delle autorità regolatorie competenti.. […]

A stretto giro la seconda operazione, con l’accordo per l’acquisizione di una partecipazione dell’80% in Heidelberg Engineering, azienda tedesca specializzata in soluzioni diagnostiche, tecnologie chirurgiche digitali e soluzioni IT per l’oftalmologia clinica. In una nota si evidenzia che questo accordo «rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia del gruppo italo-francese e nel suo percorso in ambito med-tech».

FRANCESCO MILLERI

Fondata da Gerhard Zinser e Christoph Schoess nel 1990, Heidelberg Engineering dispone di una vasta competenza tecnologica e scientifica nella tomografia a coerenza ottica (OCT), nell’elaborazione e analisi delle immagini in tempo reale, nell’analisi dei dati su larga scala e nella navigazione chirurgica digitale a beneficio dei professionisti del mondo della salute, della scienza e della ricerca in diversi ambiti dell’oftalmologia.

[…]

Heidelberg Engineering

«L’acquisizione di Heidelberg Engineering si iscrive perfettamente nella strategia di EssilorLuxottica di crescere nel med-tech. Con le risorse di cui il nostro gruppo dispone nel settore dell’ottica, dalla logistica alla produzione fino alla distribuzione globale, supporteremo la crescita di Heidelberg Engineering nel lungo periodo per migliorare l’esperienza di medici e pazienti», hanno commentato Francesco Milleri , presidente e amministratore delegato, e Paul du Saillant, vice amministratore delegato di EssilorLuxottica.

supreme supreme supreme Heidelberg Engineering