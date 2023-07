15 lug 2023 08:50

FACILE SPERPERARE I SOLDI DEGLI ALTRI – MACKENZIE SCOTT, EX MOGLIE DI JEFF BEZOS, È RIUSCITA A SPENDERE 27 MILIARDI DI DOLLARI IN 4 ANNI - 14 SONO STATI DONATI IN BENEFICENZA. MA GLI ALTRI 13? IL SUO PATRIMONIO SAREBBE DOVUTO CRESCERE, CONSIDERANDO IL VALORE DELLE AZIONI AMAZON (JEFF LE HA LASCIATO IL 4%). E INVECE, NISBA. E SU INTERNET LA SFOTTONO: “IL DIVORZIO È STATA LA SCELTA MIGLIORE CHE POTESSE PRENDERE JEFF. HA FATTO BENE A CHIUDERE I RUBINETTI…”