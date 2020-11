17 nov 2020 11:13

FARE I SOLDI IN ITALIA VUOL DIRE ARRICCHIRE NOTAI E PARADISI FISCALI - GENOVESE AVEVA PORTATO 18 MILIONI ALL'ESTERO, E PER FARLO SI ERA AVVALSO DEI SERVIGI DI BUSANI E GRANDI, I NOTAI AL CENTRO DELLE PIÙ IMPORTANTI OPERAZIONI FINANZIARIE DELLA LEGA - DOPO AVER VENDUTO LA QUOTA IN ''FACILE.IT'', GENOVESE HA CREATO ''PRIMA.IT'' E I SOLDI SONO SUBITO FINITI A CIPRO E ALLE CAYMAN