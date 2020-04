12 apr 2020 16:05

FARINETTI VIEN DI NOTTE - ''CI VORREBBE UN BEL PRELIEVO FORZOSO, COME QUELLO DI AMATO NELLA NOTTE. BASTA NON CHIAMARLO PATRIMONIALE, CHE GLI ITALIANI METTONO MANO ALLA PISTOLA. ALLORA CHIEDIAMO A QUALCHE CREATIVO DI CAMBIAR NOME''. QUINDI È SOLO SEMANTICA: ''SE OGNUNO VERSA IL 2% DI QUELLO CHE HA IN BANCA ARRIVIAMO A 82 MILIARDI DI EURO. TANTO IN EUROPA DI NOI NON SI FIDANO - EATALY HA PERSO IL 25% DEL FATTURATO, MA C'È CHI VA BENE TIPO…''